Gravi danni Chernobyl drone colpisce la cupola della centrale | scatta l’allarme

La notizia che arriva dall’Ucraina scuote ancora una volta l’equilibrio già fragile attorno alla sicurezza nucleare nel cuore d’Europa. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha infatti confermato che la cupola di protezione della centrale di Chernobyl non garantisce più i livelli di sicurezza previsti. È un annuncio che rimette sotto i riflettori un luogo che, a quasi quarant’anni dal disastro del 1986, continua a rappresentare un simbolo mondiale di vulnerabilità e di memoria ferita. Secondo quanto riferito, l’indebolimento della struttura sarebbe una conseguenza diretta dell’attacco con drone avvenuto lo scorso febbraio, un episodio che aveva già destato allarme ma le cui reali implicazioni diventano chiare soltanto ora. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

