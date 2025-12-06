Grave incidente stradale a Carmagnola | morto un motociclista di 58 anni

Un grave incidente stradale è stato registrato nella mattina di sabato, 6 dicembre, poco dopo le 10, lungo via Poirino a Carmagnola, all'altezza del civico 670. È ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente in cui è deceduto un uomo, un motociclista. Dai primi rilievi emerge si. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

