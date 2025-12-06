Grave incidente all’Eur | morto 27enne investito Accertamenti sul 28enne alla guida di una Porsche

Tragedia nella serata di venerdì all’Eur (Roma), dove un grave incidente stradale è costato la vita a un giovane pedone di 27 anni. L’impatto è avvenuto in viale della Grande Muraglia, all’altezza del civico 540, e ha visto coinvolta una Porsche Cayenne guidata da un 28enne, anch’egli italiano. Secondo quanto riportato, il pedone è stato investito dal veicolo e le sue condizioni sono apparse subito critiche. Nonostante i soccorsi, il giovane è spirato a seguito delle gravi ferite riportate. Il conducente dell’auto è stato sottoposto agli accertamenti di rito all’ospedale Sant’Eugenio, come previsto dalle procedure in caso di incidenti mortali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

