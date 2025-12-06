Grande successo per la 79esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno

Tutti i vincitori e i premiati della serata finale, da Pippo Franco a Cinzia Leone,Tommaso Bianco, François-Éric Gendron e I Ditelo Voi. Grande successo per la 79esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno (svoltasi dal 24 al 29 novembre) che, per il Gran Galà di chiusura e la serata di premiazione, presentata dall’attore cardine del teatro e del cinema partenopeo e italiano Maurizio Casagrande con la collaborazione di Luisa Mariani, ha ospitato le consuete premiazioni presso una delle sue location storiche: il teatro Augusteo di Salerno. Quest’anno la kermesse ha vantato un cartellone davvero promettente contando, per ogni open forum e incontro, sempre una gremita platea, tra semplici curiosi e amanti della materia. 🔗 Leggi su Parlami.eu

