Tutti i vincitori e i premiati della serata finale, da Pippo Franco a Cinzia Leone,Tommaso Bianco, François-Éric Gendron e I Ditelo Voi. Grande successo per la 79esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno (svoltasi dal 24 al 29 novembre) che, per il Gran Galà di chiusura e la serata di premiazione, presentata dall'attore cardine del teatro e del cinema partenopeo e italiano Maurizio Casagrande con la collaborazione di Luisa Mariani, ha ospitato le consuete premiazioni presso una delle sue location storiche: il teatro Augusteo di Salerno. Quest'anno la kermesse ha vantato un cartellone davvero promettente contando, per ogni open forum e incontro, sempre una gremita platea, tra semplici curiosi e amanti della materia.

