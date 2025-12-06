Grande Fratello Rasha e Omer | è finita Che diranno i fan?

Roma, 6 dicembre 2025 - Mancano due giorni alla semifinal e e nove alla finale e al Grande Fratello finalmente i veri nodi iniziano a venire al pettine. Come la finta love story fra Omer Elomari e Rasha Younes, che infatti si è sciolta come neve al sole proprio a un passo dal rush finale. D’altro canto, dopo 50 giorni i concorrenti iniziano ad essere un po’ saturi delle varie dinamiche e quindi è del tutto preventivabile che certi equilibri, peraltro delicati, possano saltare. Il motivo. E quindi ecco che il primo “equilibrio” perso è proprio quello fra Omer e Rasha. Tutto è partito da una discussione che i due casalinghi hanno avuto durante una serata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Grande Fratello, Rasha e Omer: è finita. “Che diranno i fan?”

