Grande Fratello la migliore amica di Rasha accusa Omner | Non si è sentita protetta

La rottura più commentata del reality continua a far discutere. L'amica di Rasha rompe il silenzio e racconta cosa avrebbe fatto sentire Rasha giudicata, controllata e incapace di vivere serenamente il rapporto. Negli ultimi giorni la relazione tra Rasha e Omner, una delle coppie più seguite dell'attuale edizione del Grande Fratello, è improvvisamente naufragata. Una rottura che ha spiazzato il pubblico e che sta facendo molto discutere sui social, soprattutto la fanbase della coppia, rimasta sorpresa da un allontanamento così repentino. Clarissa rompe il silenzio su Instagram A entrare nel dibattito è intervenuta anche Clarissa, amica di Rasha, che su Instagram ha voluto dire la sua dopo giorni di silenzio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, la migliore amica di Rasha accusa Omner: “Non si è sentita protetta”

Approfondisci con queste news

#BarbataAlberti entra nella casa del #GrandeFratello per parlare di poesia ma i gieffini non la conoscono Come riporta #Biccy, #DonatellaMercoledisanto ha annunciato ai compagni, con un comunicato ufficiale del #GrandeFratello, che #BarbataAlberti sareb - facebook.com Vai su Facebook

Le considerazioni di Anita: “Niente passa inosservato” #GrandeFratello Vai su X

Grande Fratello, la migliore amica di Rasha accusa Omner: “Non si è sentita protetta” - L'amica di Rasha rompe il silenzio e racconta cosa avrebbe fatto sentire Rasha giudicata, controllata e incapace di vivere serenamente i ... Riporta movieplayer.it

Grande Fratello, "Non si è sentita protetta": la migliore amica di Rasha accusa Omer e divide il web - Parla l’amica di Rasha:"Si è sentita controllata". Si legge su comingsoon.it

Grande Fratello, Benedetta in crisi per Anita: “Mi manca”/ “Neanche con la mia migliore amica sono così” - Com’è noto, lo scorso 11 ottobre, una delle concorrenti più amate di quest’edizione del Grande Fratello ha dovuto lasciare inaspettatamente la Casa. Da ilsussidiario.net

Grande Fratello, Francesca stronca Rasha e Omer: "Avete confermato la mia teoria" (VIDEO) - Rasha Younes e Omer Elomari in crisi nera nella Casa del Grande Fratello: Francesca Carrara decide di affrontare i due concorrenti per ribadire la sua posizione nei loro confronti. Segnala msn.com

Grazia Kendi incastrata da video del Grande Fratello: scoppia lite con l’amica Giulia/ “Sei una miracolata!” - Scoppia la lite in diretta tra le amiche Grazia Kendi e Giulia Saponariu dopo un video del Grande Fratello: un confessionale accende lo scontro Dopo una settimana non facile, Grazia Kendi affronta ... Segnala ilsussidiario.net

Grande Fratello, Cristina Plevani contraria al provvedimento: “Simone era da squalifica” - Cristina Plevani si è detta in disaccorso sul provvedimento del Grande Fratello, rivelando poi la sua su diversi inquilini. Riporta mondotv24.it