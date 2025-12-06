Grande Fratello la Casa accoglie un ospite | nessuno la riconosce

Grande Fratello, la Casa accoglie un ospite inatteso: Barbara Alberti. Immagina le telecamere puntate, le luci che illuminano ogni angolo della Casa del Grande Fratello, i concorrenti impegnati tra strategie, gossip e giochi. E all'improvviso, la porta rossa si apre: non entra un influencer, non un ex volto della TV, ma una scrittrice, giornalista e sceneggiatrice — Barbara Alberti. Un ingresso che sembra quasi fuori dal tempo, un'ospite inattesa in un mondo dominato da social, selfie e viralità. Barbara, classe 1943, con il suo passo calmo e lo sguardo curioso, porta con sé decenni di cultura, esperienze e libri.

