Grande Fratello 2025 ecco chi vince | le quote

Archiviata una stagione “in chiaroscuro”, il Grande Fratello 2025 arriva all’ultimo atto con un clima elettrico e un pubblico diviso. La data è fissata e le discussioni impazzano: chi alzerà la coppa dell’edizione Nip? In attesa della diretta, uno sguardo alle quote degli scommettitori aiuta a leggere gerarchie, distacchi e margini di sorpresa, senza dimenticare che il televoto dell’ultima sera può riscrivere i pronostici in pochi minuti. Il compenso di Simona Ventura per condurre Finale Grande Fratello 2025: data e clima da ultimo round. L’appuntamento è per lunedì 15 dicembre 2025 in prima serata su Canale 5, come confermato da Simona Ventura. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Grande Fratello 2025, ecco chi vince: le quote

