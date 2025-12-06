Gran Prix sciabola femminile | primo trionfo in carriera per Michela Battiston
Storico Grand Prix per la sciabola femminile italiana a Orleans: primo trionfo in carriera per Michela Battiston, bronzo per la giovanissima Mariella Viale. ORLEANS – Una giornata storica per la sciabola femminile italiana: Michela Battiston trionfa nel Grand Prix di Orleans, facendo issare il Tricolore in cima a un podio su cui sale anche Mariella Viale, che occupa il terzo gradino. Un oro e un bronzo, due splendide medaglie per le sciabolatrici del CT Andrea Aquili nella tappa francese del circuito d’élite GP di Coppa del Mondo che prevede solo gare individuali a punteggio maggiorato, uno degli appuntamenti più affascinanti e ambiti del calendario internazionale. 🔗 Leggi su Sportface.it
