Gran Bretagna crumble e crema pasticcera contro i Gioielli della Corona | chiusa la Torre di Londra

Tgcom24.mediaset.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro attivisti di "Take Back Power" finiscono in custodia dopo aver imbrattato la teca con dolci britannici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gran bretagna crumble e crema pasticcera contro i gioielli della corona chiusa la torre di londra

© Tgcom24.mediaset.it - Gran Bretagna, crumble e crema pasticcera contro i Gioielli della Corona: chiusa la Torre di Londra

Gran Bretagna, crumble e crema pasticcera contro i Gioielli della Corona: chiusa la Torre di Londra - Una mattinata di visite turistiche alla Torre di Londra si è trasformata in un episodio eclatante quando un gruppo di manifestanti ha preso di mira la teca che custodisce la Corona Imperiale. Da msn.com

gran bretagna crumble cremaCrumble e crema contro una teca, chiusa una parte della Torre di Londra - Quattro persone sono state arrestate dopo l'azione, rivendicata da Take Back Power, un nuovo gruppo che si autodefinisce di «resistenza civile non violenta» – IL VIDEO ... Riporta cdt.ch

