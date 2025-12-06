Concludiamo la settimana come si chiude un pranzo ben fatto: con un dolcino. Quel momento in cui ti rilassi, tiri il fiato e assaggi l’ultimo boccone, consapevole che proprio lì – nel finale – spesso si nasconde il sapore che rimane più a lungo. La rassegna stampa di oggi funziona allo stesso modo: un assaggio conclusivo di notizie che alternano toni più amari, colpi di scena e qualche scossone inatteso, componendo il quadro reale di ciò che accade nel mondo del cibo. Lo ricorda bene El País, che apre la settimana con un caso tanto circoscritto quanto potenzialmente dirompente: la peste suina africana è riapparsa a Collserola, vicino a Barcellona, e secondo le prime ricostruzioni l’origine potrebbe essere un semplice panino con insaccato contaminato finito nelle fauci di un cinghiale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gradite un dolcino?