Gp Abu Dhabi Verstappen in pole davanti a Norris La griglia di partenza

(Adnkronos) – Max Verstappen si prende la pole position ad Abu Dhabi, davanti alle McLaren del leader del Mondiale Lando Norris e di Oscar Piastri. Il campione del mondo in carica partirà davanti a tutti nel Gp di domani, domenica 7 dicembre, per difendere il titolo dagli attacchi dei due piloti McLaren. Norris guida . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lando Norris apre l’ultimo weekend del 2025 al comando della FP1 di Abu Dhabi con un giro velocissimo, mentre Max Verstappen resta incollato a soli 8 millesimi. Oscar Piastri non scende in pista e osserva dal muretto McLaren: un’occasione per studiare riv - facebook.com Vai su Facebook

#F1 | GP Abu Dhabi 2025, FP3: Russell precede Norris e Verstappen. Piastri 5°, Leclerc 8°, Hamilton a muro ? di: Alessandro Secchi Articolo completo qui p300.it/f1-gp-abu-dhab… Vai su X

Formula 1, Verstappen in pole nella griglia di partenza del GP Abu Dhabi: Norris seconda, Piastri terzo - Tra mezz'ora scatteranno le Qualifiche di Abu Dhabi, che si potranno seguire in diretta TV solamente su Sky. Segnala fanpage.it

GP Abu Dhabi, Qualifiche: Verstappen pole di forza ma Norris e Piastri sono lì! - Max Verstappen non ha alcuna intenzione di mollare il trono senza combattere e si prende la pole position del Gran premio di Abu Dhabi con il tempo di 1. Da thelastcorner.it

F1 GP Abu Dhabi: capolavoro Red Bull, Verstappen in pole davanti alle McLaren. Ok Leclerc, flop Hamilton - Il pilota olandese grazie al gioco di squadra con Tsunoda si è garantito di partire davanti a Norris e Piastri ... Secondo sportal.it

F1 | GP Abu Dhabi Qualifiche, Verstappen in Pole davanti a Norris, la sfida mondiale si accende [RISULTATI] - Il pilota della Red Bull parte avvantaggiato per la sfida Mondiale con Lando Norris, oggi secondo. Riporta msn.com

F1, Gp Abu Dhabi: Verstappen si prende l’ultima pole e sogna ancora il Mondiale | La griglia di partenza - Il campione olandese vuole ancora provare l’impresa e farà di tutto per completare una storica rimonta nel Gp di Abu Dhabi, atto fina ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Verstappen monumentale, è in pole nel GP di Formula 1 ad Abu Dhabi: Piastri e Norris appena dietro - Max Verstappen pazzesco si piazza in pole al Gran Premio di F1 ad Abu Dhabi con Norris secondo e Piastri terzo ... Scrive fanpage.it