Gp Abu Dhabi Verstappen in pole davanti a Norris La griglia di partenza

Periodicodaily.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Max Verstappen si prende la pole position ad Abu Dhabi, davanti alle McLaren del leader del Mondiale Lando Norris e di Oscar Piastri. Il campione del mondo in carica partirà davanti a tutti nel Gp di domani, domenica 7 dicembre, per difendere il titolo dagli attacchi dei due piloti McLaren.   Norris guida . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

