Gp Abu Dhabi 2025 Verstappen in pole davanti a Norris | domani si giocano il Mondiale all’ultimo respiro

Max Verstappen conquista la pole del Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione e decisiva per il Mondiale di Formula 1. Il pilota della Red Bull con il tempo di 1’22?207 ha preceduto le McLaren di Lando Norris, leader del mondiale con 14 punti di vantaggio sull’olandese, e Oscar Piastri. Quarto George Russell (Mercedes) davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. La gara di domani sarà decisiva per la vittoria del campionato. MAX VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE TITLE DECIDER!!! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.comlu5gjpcYfK — Formula 1 (@F1) December 6, 2025 Verstappen: “Mondiale? Servirà fortuna”. “Nel Q2 ho usato gomme usate, nel Q3 la pista è migliorata e sono felice di essere in pole. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gp Abu Dhabi 2025, Verstappen in pole davanti a Norris: domani si giocano il Mondiale all’ultimo respiro

