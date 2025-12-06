Gospel e mostre mercato Jazz natalizio presepi Cinema e letture sceniche

Valdelsa ricca di appuntamenti per il Natale 2025. Colle. Il 7 dicembre Christmas Balloons: la magia dei palloni luminosi che si accendono a tempo di musica animeranno Piazza Arnolfo. Cristalli di Natale: la seconda edizione del contest che celebra gli artisti e la loro creatività. Il 14 dicembre merenda e laboratori per bambini in piazza Arnolfo con Pubblica Assistenza e Associazione La Scossa, e il Gospel “The Harlem Choir” in piazza Duomo. Il 20 dicembre Jazz Natalizio con Andrea Roventini and The New Stompers. Il 24 dicembre Babbo Natale a casa dei bambini con la Pubblica Assistenza e Associazione La Scossa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gospel e mostre mercato. Jazz natalizio, presepi. Cinema e letture sceniche

