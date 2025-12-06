Goodhairday | Rosalía lancia gli halo hair e noi ripercorriamo le sue chiome celestiali
Rosalía ha lanciato l'ultimo grande beauty trend del 2025 con i suoi Halo hair, capelli decolorati che appaiono come un' aureola sulla testa. Una scelta audace che sottolinea il potere simbolico dei capelli come strumento di espressione artistica e culturale e che porta alla ribalta un'estetica mistica. Ma la cantante è vera una miniera d'oro di colpi di testa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
