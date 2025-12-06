Goldman vota Meloni | Italia meglio di Francia e Germania

«Negli ultimi cinque anni la crescita italiana ha superato quella di Germania e Francia, pur mantenendo la disciplina fiscale. La spesa pubblica in percentuale del Pil è diminuita in modo strutturale da quando l’Italia è entrata nell’euro e il rapporto debitoPil sarebbe già sceso nel 2025 se non fosse per l’eredità dei crediti d’imposta per l’edilizia. Nel frattempo, il quadro politico è rimasto stabile: il governo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è sulla buona strada per diventare il più longevo nella storia repubblicana, e i sondaggi indicano un consenso stabile per la coalizione di governo in vista delle elezioni del 2027». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

