Golden Goose dice addio all’Italia? Verso l’accordo con HongShan

6 dic 2025

Con un’offerta da 2,5 miliardi di euro (2,91 miliardi di dollari), il gruppo cinese HongShan (HSG) vorrebbe acquisire Golden Goose. L’obiettivo, stando a quanto riportato su La Repubblica, è chiudere l’accordo entro Natale. Ancora non ci sono i dettagli, ma l’offerta attribuisce al gruppo di lusso un valore d’impresa pari a 10 volte l’utile operativo atteso entro la fine dell’anno, debito incluso. Golden Goose potrebbe passare al gruppo cinese HSG. Nel 2024 l’ azienda ha registrato ricavi per 655 milioni di euro. In totale ha, inoltre, raggiunto un utile operativo rettificato di 227 milioni di euro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

