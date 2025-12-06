Golden Goose dice addio all’Italia? Verso l’accordo con HongShan

Con un’offerta da 2,5 miliardi di euro (2,91 miliardi di dollari), il gruppo cinese HongShan (HSG) vorrebbe acquisire Golden Goose. L’obiettivo, stando a quanto riportato su La Repubblica, è chiudere l’accordo entro Natale. Ancora non ci sono i dettagli, ma l’offerta attribuisce al gruppo di lusso un valore d’impresa pari a 10 volte l’utile operativo atteso entro la fine dell’anno, debito incluso. Golden Goose potrebbe passare al gruppo cinese HSG. Nel 2024 l’ azienda ha registrato ricavi per 655 milioni di euro. In totale ha, inoltre, raggiunto un utile operativo rettificato di 227 milioni di euro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Golden Goose dice addio all’Italia? Verso l’accordo con HongShan

Altre letture consigliate

Golden goose Le sneaker che non sapevi di volere. Passa da Marcos e da Marcos in Mountain e scopri i modelli più iconici. #marcos #goldengoose #sneakerstyle #holidayfashion #mondovi #piemonte #fashionboutique #natale #festiveoutfit #luxurystyle - facebook.com Vai su Facebook

Lusso, svolta per l'italiana Golden Goose: conto alla rovescia per l'entrata del fondo cinese Hongshan che offre 2,5 miliardi di euro per il brand di scarpe nato a Venezia. All'operazione parteciperebbero anche il fondo indonesiano Temasek e quello del Qatar. Vai su X

Golden Goose, Italia addio? Un fondo cinese si prepara a rilevare il 100% delle sneakers di lusso - I dettagli - Il fondo cinese HongShan Capital, con asset per 55 miliardi di dollari, avrebbe messo nel mirino Golden Goose e sarebbe pronto a rilevarne l’intero capitale. Da affaritaliani.it

Golden Goose, il fondo cinese Hongshan offre 2,5 miliardi di euro per il brand di scarpe nato a Venezia - Le sneaker di lusso made in Venezia di Golden Goose si preparano a un nuovo passaggio di proprietà. milanofinanza.it scrive