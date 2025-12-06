Gol Muharemovic la prima firma in Serie A dell’obiettivo dell’Inter arriva in Sassuolo Fiorentina!

di Giuseppe Colicchia Sua la rete del vantaggio. Si chiude con una rimonta spettacolare il primo tempo del “Mapei Stadium”, gara inaugurale del 14° turno di Serie A. Il Sassuolo di Fabio Grosso va al riposo in vantaggio per 2-1 sulla Fiorentina, ribaltando l’iniziale svantaggio in un match vibrante. Ad aprire le danze era stato Rolando Mandragora: il centrocampista viola ha freddato i padroni di casa trasformando con precisione un calcio di rigore. La reazione neroverde, però, non si è fatta attendere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Muharemovic, la prima firma in Serie A dell’obiettivo dell’Inter arriva in Sassuolo Fiorentina!

Altre letture consigliate

Il Lille blinda Ayyoub Bouaddi con un nuovo contratto. Il centrocampista francese classe 2007 ha prolungato per altre due stagioni l'accordo in scadenza nel 2017, legandosi così al club della Ligue 1 fino al 30 giugno 2029. L'annuncio è arrivato prima dell - facebook.com Vai su Facebook

Al Mondiale contro David, se... Napoli-Juve L'affare s'ingrossa? Dall'Europa al rischio B Aria pesante per Vagnati "Al Milan grazie al Toro. Modric è spaziale" La prima pagina di Tuttosport di sabato 6 dicembre #Tuttosport Vai su X

Bazr "firma" il pallone dei gol della Serie A - Ci sono stati palloni che non hanno fatto in tempo a bucare la rete ed essere chiusi nel sacchetto che esattamente 5 secondi dopo erano già stati venduti. Segnala ilgiornale.it

Muharemovic rinnova, la Juve è un ricordo lontano: "Per me Sassuolo è casa". Ma c'è la percentuale - Il giovane difensore bosniaco ha prolungato il contratto che lo legherà ai neroverdi per altre cinque stagioni. Secondo tuttosport.com