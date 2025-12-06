Gol Muharemovic la prima firma in Serie A dell’obiettivo dell’Inter arriva in Sassuolo Fiorentina!

Internews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia Sua la rete del vantaggio. Si chiude con una rimonta spettacolare il primo tempo del “Mapei Stadium”, gara inaugurale del 14° turno di Serie A. Il Sassuolo di Fabio Grosso va al riposo in vantaggio per 2-1 sulla Fiorentina, ribaltando l’iniziale svantaggio in un match vibrante. Ad aprire le danze era stato Rolando Mandragora: il centrocampista viola ha freddato i padroni di casa trasformando con precisione un calcio di rigore. La reazione neroverde, però, non si è fatta attendere. 🔗 Leggi su Internews24.com

gol muharemovic la prima firma in serie a dell8217obiettivo dell8217inter arriva in sassuolo fiorentina

© Internews24.com - Gol Muharemovic, la prima firma in Serie A dell’obiettivo dell’Inter arriva in Sassuolo Fiorentina!

Altre letture consigliate

Bazr "firma" il pallone dei gol della Serie A - Ci sono stati palloni che non hanno fatto in tempo a bucare la rete ed essere chiusi nel sacchetto che esattamente 5 secondi dopo erano già stati venduti. Segnala ilgiornale.it

gol muharemovic prima firmaMuharemovic rinnova, la Juve è un ricordo lontano: "Per me Sassuolo è casa". Ma c'è la percentuale - Il giovane difensore bosniaco ha prolungato il contratto che lo legherà ai neroverdi per altre cinque stagioni. Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Gol Muharemovic Prima Firma