Gol Merola | azione strepitosa per l’1-0 dei bianconeri di Padoin! Recupero palla serpentina e conclusione terrificante

Gol Merola, prodezza balistica dell’attaccante bianconero al 5?: doppio dribbling e palla sotto la traversa, il Torino è già sotto a Vinovo. È una giornata speciale all’ Allianz Training Center di Vinovo, dove va in scena una delle partite più sentite della stagione a livello giovanile. La Juve Primavera, guidata in panchina da Simone Padoin, ospita i cugini granata per la 14esima giornata del campionato Primavera 1. Il Derby della Mole non è mai una gara banale, nonostante la classifica racconti di due squadre che vivono momenti opposti: i bianconeri viaggiano a quota 19 punti, cercando di risalire verso le zone nobili, mentre il Torino annaspa in piena zona retrocessione con soli 8 punti all’attivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Merola: azione strepitosa per l’1-0 dei bianconeri di Padoin! Recupero palla, serpentina e conclusione terrificante

Altri contenuti sullo stesso argomento

Oggi a Napoli, nella casa dell’anima guidata Don Luigi Merola, per un importante momento di confronto organizzato con l’Associazione Parthenope – Società Campana di Medicina Legale. Un’occasione preziosa di riflessione in un luogo strappato alla camor - facebook.com Vai su Facebook

La Juve di Tudor col joystick: Yildiz segna così dopo un'azione strepitosa - La Juve di Tudor col joystick: Yildiz segna così dopo un'azione strepitosa I bianconeri raddoppiano con il numero 10, che schierato nel suo ruolo realizza il secondo gol in tre partite ... tuttosport.com scrive

La Spagna segna un gol strepitoso alla Georgia dopo 26 passaggi: la toccano quasi tutti - 0 la Georgia ma il gol del raddoppio di Zubimendi è un capolavoro: il centrocampista dell’Arsenal ha coronato una brillante azione corale dopo 26 passaggi. Segnala fanpage.it

Lautaro segna un gran gol ma il capolavoro è l’azione dell’Inter, 12 tocchi per stanare il Bayern - Inter in vantaggio contro il Bayern con un gran gol di Lautaro, il vero capolavoro però è stata l’azione che ha regalato ai nerazzurri l’1- Da fanpage.it

Kvaratskhelia, dribbling e gol fantastico in Psg-Aston Villa: la fotosequenza - Champions League, andata dei quarti di finale: l'ex attaccante del Napoli ha portato in vantaggio gli uomini di Luis Enrique con una strepitosa azione personale ... Riporta corrieredellosport.it

Gasperini: "Il gol di Soulé da una bellissima azione. Dybala a sinistra, vi spiego perché" - Abbiamo sofferto all’inizio, abbiamo trovato un Pisa organizzato e fisico, molto insidioso nel gioco aereo. Lo riporta corrieredellosport.it