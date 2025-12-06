Gol asssurdo! Prima la cavalcata pazza poi arriva davanti al portiere e

Gazzetta.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gol pazzesco in Serie B tedesca: un giocatore del Preussen Munster, Zidan Sertdemir, segna così all'ultimo minuto di recupero portando i padroni di casa al pareggio contro gli ospiti dell'Hannover. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

