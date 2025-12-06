Gli Usa spingono per dare inizio alla fase due a Gaza

6 dic 2025

La Casa Bianca vuole annunciare il passaggio alla seconda fase del piano di pace per Gaza entro due settimane. Sarà Donald Trump ad ufficializzare l’elenco dei Paesi e le personalità che daranno un contributo. Gli Usa spingono per l’istituzione di una forma di amministrazione e di un meccanismo di sicurezza nella regione. Sono ancora in . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

