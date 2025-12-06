Gli Usa avvertono gli alleati | Se userete gli asset russi la pace non è raggiungibile
Oggi a Miami nuovo round negoziale tra la delegazione americana e quella gialloblù. Il Cremlino alla finestra: «Militari impegnati finché non otteniamo i nostri obiettivi».. Vladimir Putin in visita al monumento del Mahatma Gandhi: «Oggi Mosca difende i suoi princìpi».. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info
