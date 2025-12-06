Gli scivola addosso il bilanciere in palestra | bodybuilder muore a 55 anni dopo aver usato la presa suicida Il video choc ripreso dalle telecamere

Un allenamento di routine, una tecnica rischiosa padroneggiata per decenni, e poi l’incidente fatale: il bilanciere scivola e si trasforma in una condanna a morte. Ronald José Salvador Montenegro, bodybuilder di 55 anni, è morto in una palestra di Olinda, in Brasile, dopo essere stato colpito al petto dal peso che stava sollevando. La tragedia, ripresa dalle telecamere di sicurezza, è un monito sulla sottile linea tra l’esperienza sportiva e il rischio. L’episodio è avvenuto mentre Montenegro, cliente abituale della palestra e con oltre 30 anni di esperienza nel bodybuilding, stava eseguendo l’esercizio alla panca piana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

