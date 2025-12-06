Gli rubano l’auto a Giugliano e tentano cavallo di ritorno | 42enne arrestato al rione Don Guanella

Teleclubitalia.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 28 novembre gli avevano rubato l’auto, dopo sette giorni squilla il telefono. Siamo a Giugliano in Campania e un uomo è stato vittima del furto della propria auto. Si tratta di una fiat 500 L e ignoti l’hanno rubata il 28 novembre a Villaricca. Gli rubano l’auto a Giugliano e tentano cavallo di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

