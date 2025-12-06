Gli occhi del ‘Carlino’ sulla Storia | tutto quanto fa notizia da 140 anni

Bologna, 6 dicembre 2025 – La potenza della realtà immortalata e portata a distanza di pochissimo sotto lo sguardo ammaliato delle persone, è una delle grandi magie che la fotografia ha reso possibile duecento anni fa, essendo nata nel 1826, e non è mai inutile ricordare come i grandi accadimenti dell’età contemporanea, siano diventati iconici soprattutto grazie alle immagini scattate dai fotografi. Questo potere che “rende eterno il tempo che scorre e si consuma” e fa brillare la scrittura del giornalismo, è il cuore della mostra “Occhi sulla storia. Carlino 140 anni LO SPECIALE I 140 anni de Il Resto del Carlino in mostra dal 19 dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

