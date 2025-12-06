Gli Eugenio in Via di Gioia fuori il singolo Facciamo a metà

Facciamo a metà è il nuovo singolo degli Eugenio in Via Di Gioia, accompagnato dal videoclip. Facciamo a metà è il nuovo singolo degli Eugenio in Via Di Gioia, fuori per Carosello Records insieme al videoclip che vede come protagonisti Greta Ferro e Giancarlo Commare. È una celebrazione dell’intimità ordinaria e del fatto che la felicità, anche se nessuno può comprenderla, si può scorgere facendo a metà. Una canzone che ruota attorno a una relazione che non ha bisogno di eroismi o perfezione. Due persone normali, un po’ disordinate, un po’ inadatte a certi standard, ma che stanno bene insieme proprio perché si condividono la vita nelle sue piccole e grandi difficoltà. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Gli Eugenio in Via di Gioia, fuori il singolo Facciamo a metà

