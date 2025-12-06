Gli esordi alle regia di Kristen Stewart e Harris Dickinson segnano il listino 2026 di Wanted Cinema

Un listino internazionale, tra grandi autori e interessanti debutti: ecco tutti film in uscita in sala con Wanted Cinema. Tanti titoli internazionali capaci di unire impegno, sguardo d'autore e storie più intime. In mezzo, anche un interessante debutto alla regia. Il listino Wanted Cinema per il 2026 - presentato alle Giornate professionali del Cinema di Sorrento - è coerente con la propria linea editoriale. Ad aprire la stagione Un inverno in Corea di Koya Kamura, in uscita l'11 dicembre, un dramma identitario ambientato nella cittadina costiera di Sokcho. Nel cast Bella Kim nei panni di Soo-ha e Roschdy Zem in quelli dell'illustratore francese Yan Kerrand. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gli esordi alle regia di Kristen Stewart e Harris Dickinson segnano il listino 2026 di Wanted Cinema

News recenti che potrebbero piacerti

“Sorry, Baby”, il folgorante esordio alla regia di Eva Victor, arriva nelle sale italiane dal 15 gennaio. L’attrice franco-americana è nota per il ruolo di Rian in “Billions” e per i suoi lavori comici e di scrittura che l’hanno resa una voce brillante della nuova scena cr - facebook.com Vai su Facebook

Gli esordi alle regia di Kristen Stewart e Harris Dickinson segnano il listino 2026 di Wanted Cinema - Un listino internazionale, tra grandi autori e interessanti debutti: ecco tutti film in uscita in sala con Wanted Cinema. Si legge su movieplayer.it

Cannes si completa, c'è anche esordio regia Kristen Stewart - Il festival di Cannes ha reso noti questa sera i titoli che completano la selezione ufficiale annunciata il 10 aprile a Parigi. Scrive ansa.it

Oggi al Festival di Cannes l'esordio di Kristen Stewart e la musica di Bono - Una giornata intensa quella di oggi venerdì 16 maggio al Festival di Cannes con un concorso senza grandi nomi ma lo star system rappresentato dall'esordio alla regia di Kristen Stewart e un ... Si legge su comingsoon.it

Kristen Stewart al lavoro sul secondo film da regista: "Sarà molto più leggero del primo" - Dopo il debutto con The Chronology of Water, l'attrice ora regista ha già la mente proiettata alla sua prossima fatica che a detta sua avrà un'atmosfera meno "pesante" del suo esordio ... Riporta movieplayer.it

Kristen Stewart intende osare ancora di più con il suo secondo film da regista: “Provate pure a fermarci, c****!” - Kristen Stewart promette di osare ancora di più con il suo secondo film da regista e lancia una sfida aperta: “Provate pure a fermarci”. Riporta cinefilos.it

The Chronology of Water, Kristen Stewart conferma di aver terminato le riprese - Kristen Stewart ha condiviso qualche dettaglio sul suo esordio alla regia intitolato The Chronology of Water, tessendo le lodi del suo cast. Si legge su comingsoon.it