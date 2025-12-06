Gli demoliva la casa Uccise il vicino a fucilate Assolto per legittima difesa
"Torno alla normalità ma non festeggio: è comunque morto un uomo". Parla con le lacrime agli occhi Sandro Mugnai: pochi secondi prima la giudice Annamaria Loprete ha letto la sentenza che aspettava da tre anni. Un calvario giudiziario fatto di indagini, udienze, ordinanze, intercettazioni: assolto. Contro di lui pendeva un’accusa pesantissima, omicidio volontario. Alla vigilia dell’Epifania 2023 uccise a colpi di fucile Gezim Dodoli, il vicino che gli stava distruggendo casa con una ruspa. Una lite degenerata in una dinamica surreale, immortalata negli scatti del giorno dopo che ritraggono la benna del mezzo che puntava sull’abitazione, che sarebbe potuta crollare da un momento all’altro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
