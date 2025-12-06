Gli auguri con Tv Prato E le novità del canale

Lanazione.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tv Prato si prepara a un dicembre ricco di novità e iniziative, a conferma dell’evoluzione del canale. Tra gli appuntamenti più attesi, la presenza in centro città nei sabati 6 e 13 dicembre, con uno stand in collaborazione con i ragazzi della Gioventù Francescana di Prato. L’iniziativa, all’incrocio tra via Garibaldi e piazza Duomo, invita cittadini e passanti a fermarsi per scambiarsi auguri di Natale e partecipare a un’attività interattiva. Un Natale all’insegna della solidarietà e della partecipazione: Tv Prato darà spazio agli auguri natalizi da mandare in onda sia in televisione sia sui social. 🔗 Leggi su Lanazione.it

gli auguri con tv prato e le novit224 del canale

© Lanazione.it - Gli auguri con Tv Prato. E le novità del canale

Contenuti che potrebbero interessarti

Tv Prato, Lo Conte Edile entra in Ope-Fin con il 4% - Fin, la compagine societaria che detiene l’85% delle quote di Tv Prato. Riporta lanazione.it

Tv Prato, c’è la svolta Lo Conte in Ope-fin con un milione di euro "Progetto di rilancio" - Il vescovo Nerbini: "Ciò consente un più incisivo impegno per la cura del patrimonio diocesano". Secondo lanazione.it

Diocesi: Prato, ridefinito l’assetto di Ope-Fin. Contribuirà al rilancio di Tv Prato - Nell’ambito di un progetto articolato di tutela e valorizzazione del patrimonio della Chiesa diocesana pratese, costituito prevalentemente da immobili oggetto di donazione, nella mattinata di oggi Ope ... Secondo agensir.it

Diocesi: Tv Prato, vescovo Nerbini spiega l’operazione che ha portato all’apertura di un socio privato in Ope-Fin - È dovuta ai pratesi che sentono la Tv anche propria ma anche alle giornaliste e ai giornalisti, ai tecnici e a tutti coloro ... Lo riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Auguri Tv Prato Novit224