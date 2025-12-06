Tv Prato si prepara a un dicembre ricco di novità e iniziative, a conferma dell’evoluzione del canale. Tra gli appuntamenti più attesi, la presenza in centro città nei sabati 6 e 13 dicembre, con uno stand in collaborazione con i ragazzi della Gioventù Francescana di Prato. L’iniziativa, all’incrocio tra via Garibaldi e piazza Duomo, invita cittadini e passanti a fermarsi per scambiarsi auguri di Natale e partecipare a un’attività interattiva. Un Natale all’insegna della solidarietà e della partecipazione: Tv Prato darà spazio agli auguri natalizi da mandare in onda sia in televisione sia sui social. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli auguri con Tv Prato. E le novità del canale