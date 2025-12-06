Gli auguri con Tv Prato E le novità del canale
Tv Prato si prepara a un dicembre ricco di novità e iniziative, a conferma dell’evoluzione del canale. Tra gli appuntamenti più attesi, la presenza in centro città nei sabati 6 e 13 dicembre, con uno stand in collaborazione con i ragazzi della Gioventù Francescana di Prato. L’iniziativa, all’incrocio tra via Garibaldi e piazza Duomo, invita cittadini e passanti a fermarsi per scambiarsi auguri di Natale e partecipare a un’attività interattiva. Un Natale all’insegna della solidarietà e della partecipazione: Tv Prato darà spazio agli auguri natalizi da mandare in onda sia in televisione sia sui social. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tv Prato il 6 e il 13 dicembre sarà presente in centro storico per fare gli auguri alla città, ma anche per presentare un questionario sulla fruizione dei servizi dell'emittente stessa. Spazio poi alla solidarietà. - facebook.com Vai su Facebook
Tv Prato, Lo Conte Edile entra in Ope-Fin con il 4% - Fin, la compagine societaria che detiene l’85% delle quote di Tv Prato. Riporta lanazione.it
Tv Prato, c’è la svolta Lo Conte in Ope-fin con un milione di euro "Progetto di rilancio" - Il vescovo Nerbini: "Ciò consente un più incisivo impegno per la cura del patrimonio diocesano". Secondo lanazione.it
Diocesi: Prato, ridefinito l’assetto di Ope-Fin. Contribuirà al rilancio di Tv Prato - Nell’ambito di un progetto articolato di tutela e valorizzazione del patrimonio della Chiesa diocesana pratese, costituito prevalentemente da immobili oggetto di donazione, nella mattinata di oggi Ope ... Secondo agensir.it
Diocesi: Tv Prato, vescovo Nerbini spiega l’operazione che ha portato all’apertura di un socio privato in Ope-Fin - È dovuta ai pratesi che sentono la Tv anche propria ma anche alle giornaliste e ai giornalisti, ai tecnici e a tutti coloro ... Lo riporta agensir.it