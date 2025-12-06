Giuseppe Cruciani i due minuti che fanno impazzire la sinistra | Uno schifo

Giuseppe Cruciani è tornato a parlare del caso Ramy, il giovane morto dopo un inseguimento con i carabinieri in centro a Milano. " È uno schifo, è una vergogna. Volete la paralisi della polizia - l’editoriale alla Zanzara -. Quello volete: la paralisi. Oggi è una giornata grammatica, è una giornata triste per chi ama le forze dell'ordine e per chi ha a cuore la sicurezza dello Stato e per chi ha a cuore il fatto che le città italiane devono essere protette dai carabinieri, dalla polizia, dalla guardia di finanza. Insomma dalle forze dell'ordine. Perché la vicenda è sempre la stessa che è emblematica ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giuseppe Cruciani, i due minuti che fanno impazzire la sinistra: "Uno schifo"

