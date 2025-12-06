Giulio Deangeli l’italiano che insegna al silicio a fare una diagnosi

Repubblica.it | 6 dic 2025

Trent’anni, cinque lauree, un dottorato. Ha studiato tra Pisa, Harvard, Cambridge e Boston, dove ha fondato la sua startup. Sta sviluppando una tecnologia capace di leggere un’infezione in pochi minuti. E ha appena lanciato una fondazione che vuole cambiare la vita a 50 ragazzi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

giulio deangeli l8217italiano che insegna al silicio a fare una diagnosi

Giulio Deangeli, l'italiano che insegna al silicio a fare una diagnosi

