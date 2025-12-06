Giugliano sfortunato e ferito perde con l’Altamura 0-1 in casa
Tempo di lettura: 3 minuti L’anno scorso al De Cristofaro, è finita 3-2 per i pugliesi in una eccezionale rimonta. Stavolta, l’esito e l’andamento della partita è andato diversamente. Stavolta, basta un solo tiro pericoloso e anche fortunato per indirizzare il match verso la squadra ospite. Decide Mogentale, per i tre punti. Altamura, che ritorna alla vittoria dopo più di un mese, mentre per il Giugliano è la quarta sconfitta consecutiva su sei partite guidate da Capuano. Onore delle armi alla squadra di Capuano, che non ha avvertito l’inferiorità numerica. per la cronaca della partita, il corrispondente Michele Bellame. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
