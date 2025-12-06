Giugliano sequestrata area di 22.000 mq tra attività commerciali e abitazioni abusive
Un maxi sequestro di 22.000 mq tra attività commerciali e abitazioni abusive è stato effettuato dalla Polizia Municipale di Giugliano in Campania. L’area, agricola, era riconducibile a un cittadino di 71 anni, amministratore unico di una società immobiliare, denunciato per lottizzazione abusiva, abusi edilizi e illecito smaltimento di acque reflue. Attività commerciali abusive Sull’area, suddivisa . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
