Giugliano rapita e violentata | l’identikit dei tre sequestratori Erano tre 40enni stranieri

Teleclubitalia.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Giugliano sta lavorando senza sosta per chiarire quanto sarebbe accaduto mercoledì scorso nei pressi del Parco Commerciale Grande Sud, dove una giovane donna ha denunciato di essere stata prima sequestrata e poi violentata. Come riportato da Il Mattino, la vittima ha descritto i presunti aggressori come tre uomini dall’aspetto straniero, carnagione chiara . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

