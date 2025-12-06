Giugliano – Napoli | Il Cavallo di ritorno La vittima chiede aiuto ai carabinieri 42enne arrestato
Carabiniere si finge la vittima e incastra il 42enne: auto restituita dopo il tentato ‘cavallo di ritorno. Lo scorso 28 novembre gli avevano rubato l’auto, dopo sette giorni squilla il telefono. Siamo a Giugliano in Campania e un uomo è stato vittima del furto della propria auto. Si tratta di una fiat 500 L e ignoti l’hanno rubata il 28 novembre a Villaricca. Dopo sette giorni arriva sul cellullare della vittima una chiamata anonima. E’ la tipica richiesta estorsiva, il c.d. cavallo di ritorno. “ Se vuoi indietro la macchina devi pagare ”. Il proprietario dell’auto sta al gioco ma anche lui ha già un piano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Approfondisci con queste news
Orgoglio Giugliano: il nostro Emmanuel prova con il Napoli ?Ieri è stata una giornata ricca di soddisfazione e orgoglio per l’Academy Giugliano Calcio 1928. Il nostro tesserato classe 2014, Emmanuel De Angelis, un portiere cresciuto sin da quando era - facebook.com Vai su Facebook
25 persone sono state arrestate per scambio elettorale politico-mafioso a Giugliano, in provincia di Napoli - A Giugliano, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Napoli nei confronti di 25 ... Riporta ilpost.it
Napoli, più controlli per le feste di Pasqua: attivate “tre zone rosse” a Giugliano - Per le festività pasquali saranno rafforzati i controlli della polizia non solo nella città di Napoli ma anche in diversi comuni della provincia che sono mete turistiche. Secondo ilmattino.it
Giugliano, prefetto nomina la commissione d'accesso al Comune - Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, su delega del Ministro dell'Interno, ha nominato la Commissione di indagine presso il Comune di Giugliano in Campania, per verificare la sussistenza di ... Riporta ansa.it
Giugliano, le mani del clan Mallardo sulle elezioni: l’ex sindaco Poziello tra i 25 arrestati - Il clan Mallardo come un antistato, un sistema di potere parallelo che interveniva anche nelle controversie tra privati ed era capace di infiltrarsi senza troppi problemi nella politica, condizionando ... Lo riporta fanpage.it
Giugliano (Napoli) nelle mani della Camorra, 25 arresti per scambio elettorale politico-mafioso. C'è anche l'ex sindaco Poziello - Sarebbe stata condizionata dal clan Mallardo, l'amministrazione comunale di Giugliano in Campania, popoloso comune dell' hinterland a Nord di Napoli. Lo riporta affaritaliani.it
A Giugliano istituite tre zone rosse. Pochi giorni fa la rissa tra ragazzini in centro - A Giugliano, popoloso comune della provincia di Napoli, verranno istituite tre "zone rosse", aree dove i controlli verranno intensificati e verrà introdotto il divieto di stazionamento a persone ... Secondo fanpage.it