Carabiniere si finge la vittima e incastra il 42enne: auto restituita dopo il tentato ‘cavallo di ritorno. Lo scorso 28 novembre gli avevano rubato l’auto, dopo sette giorni squilla il telefono. Siamo a Giugliano in Campania e un uomo è stato vittima del furto della propria auto. Si tratta di una fiat 500 L e ignoti l’hanno rubata il 28 novembre a Villaricca. Dopo sette giorni arriva sul cellullare della vittima una chiamata anonima. E’ la tipica richiesta estorsiva, il c.d. cavallo di ritorno. “ Se vuoi indietro la macchina devi pagare ”. Il proprietario dell’auto sta al gioco ma anche lui ha già un piano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Giugliano – Napoli: Il "Cavallo di ritorno". La vittima chiede aiuto ai carabinieri, 42enne arrestato