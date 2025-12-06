Giugliano azienda colpita da interdittiva antimafia prosegue vendita | denunciata 46enne

Azienda colpita da interdittiva antimafia dalla Prefettura continua nella vendita all’ingrosso. Denunciata imprenditrice. I Carabinieri del nucleo informativo del Gruppo di Castello di Cisterna – all’esito di una complessa attività info-investigativa – hanno denunciato e sanzionato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e per esercizio di attività commerciale sospesa e collocazione di cartelli pubblicitari senza autorizzazione . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, azienda colpita da interdittiva antimafia prosegue vendita: denunciata 46enne

