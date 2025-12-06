Giugliano azienda colpita da interdittiva antimafia prosegue vendita | denunciata 46enne

Teleclubitalia.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Azienda colpita da interdittiva antimafia dalla Prefettura continua nella vendita all’ingrosso. Denunciata imprenditrice. I Carabinieri del nucleo informativo del Gruppo di Castello di Cisterna – all’esito di una complessa attività info-investigativa – hanno denunciato e sanzionato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e per esercizio di attività commerciale sospesa e collocazione di cartelli pubblicitari senza autorizzazione . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

giugliano azienda colpita da interdittiva antimafia prosegue vendita denunciata 46enne

© Teleclubitalia.it - Giugliano, azienda colpita da interdittiva antimafia prosegue vendita: denunciata 46enne

Altre letture consigliate

giugliano azienda colpita interdittivaGiugliano, società edile aperta nonostante la sospensione: denunciata imprenditrice di 46 anni - I carabinieri hanno denunciato e sanzionato per mancato rispetto dei provvedimenti di attività commerciale sospesa e collocazione di cartelli pubblicitari senza autorizzazione, ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giugliano Azienda Colpita Interdittiva