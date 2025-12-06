Giuditta e Barra NdC | Noi Sud immaginava di usare Noi di Centro come taxi | è inaccettabile

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il movimento Noi Sud, con il quale abbiamo stipulato una intesa elettorale alle ultime Regionali, immaginava di poter utilizzarci come un taxi per Palazzo Santa Lucia: una pretesa politica che ci amareggia, che non possiamo accettare e che pertanto abbiamo stoppato”, lo sottolineano in una nota il segretario regionale NdC Pasquale Giuditta e il segretario provinciale di Napoli e consigliere regionale eletto Peppe Barra. “Comprendiamo le ambizioni ma non certo quando sono surreali e quando cozzano con l’algebra elettorale. Noi Sud non è stato determinante per il raggiungimento del quorum, tanto più che abbiamo respinto altre offerte di apparentamenti per scegliere loro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giuditta e Barra (NdC): “Noi Sud immaginava di usare Noi di Centro come taxi: è inaccettabile”

