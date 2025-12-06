gispi tigers a lucca con grinta voglia di scalare la classifica

Dare continuità al successo ritrovato, espugnando il campo del fanalino di coda del raggruppamento. E’ l’obiettivo con cui i Gispi Tigers affronteranno in trasferta il Rugby Lucca, nel match che inizierà domani alle 14,30 e che sarà valido per la quinta giornata della prima fase del campionato di Serie C 202526 di rugby. Un impegno in trasferta che, perlomeno sulla carta, appare per il club presieduto da Fabrizio Bertocchi decisamente più agevole rispetto ai precedenti: i lucchesi non hanno vinto nessuna delle quattro partite sin qui disputate e non sono nemmeno riusciti a conquistare un punto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

