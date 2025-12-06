Giovani democratici | Salasso natalizio per studenti e lavoratori tornare in Abruzzo costa almeno 200 euro

Un salasso tornare in Abruzzo per le feste di Natale. A denunciarlo, riferendosi in particolare agli studenti e i lavoratori, sono i Giovani democratici che la mattina di sabato 6 dicembre hanno protestato davanti alla stazione centrale. Questo perché, spiegano, proprio il trasporto su ferro è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it