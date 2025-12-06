Giovane Verona il brasiliano è sempre più decisivo | quelle big seguono da vicino il classe 2003 degli scaligeri
Giovane Verona, notte di magia al Bentegodi: Hellas avanti 2-0 sull’Atalanta. Il classe 2003 si sta rivelando sempre più decisivo. Le ultime Clamoroso al “Bentegodi”, dove il primo tempo dell’anticipo di Serie A si trasforma in una favola sportiva che profuma di impresa. L’Hellas Verona, ultima in classifica e bisognosa di punti come l’aria, sorprende . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
