Giovane Verona il brasiliano è sempre più decisivo | quelle big seguono da vicino il classe 2003 degli scaligeri

Calcionews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovane Verona, notte di magia al Bentegodi: Hellas avanti 2-0 sull’Atalanta. Il classe 2003 si sta rivelando sempre più decisivo. Le ultime Clamoroso al “Bentegodi”, dove il primo tempo dell’anticipo di Serie A si trasforma in una favola sportiva che profuma di impresa. L’Hellas Verona, ultima in classifica e bisognosa di punti come l’aria, sorprende . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

giovane verona il brasiliano 232 sempre pi249 decisivo quelle big seguono da vicino il classe 2003 degli scaligeri

© Calcionews24.com - Giovane Verona, il brasiliano è sempre più decisivo: quelle big seguono da vicino il classe 2003 degli scaligeri

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Giovane Verona Brasiliano 232