Giovane ucciso in casa a Salerno dopo una lite arrestato Luca Fedele | nell' abitazione trovata droga

Notizie.virgilio.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni è stato ucciso a Salerno al culmine di una lite in appartamento. In manette è finito Luca Fedele. Si indaga per ricostruire movente e dettagli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

giovane ucciso in casa a salerno dopo una lite arrestato luca fedele nell abitazione trovata droga

© Notizie.virgilio.it - Giovane ucciso in casa a Salerno dopo una lite, arrestato Luca Fedele: nell'abitazione trovata droga

giovane ucciso casa salernoOmicidio a Salerno, uomo ucciso durante lite in casa. C’è un indagato - Un uomo è stato ucciso in un’abitazione di Salerno; sarebbe morto in seguito ad un’aggressione. fanpage.it scrive

giovane ucciso casa salernoLite in casa, colpisce l'amico al volto e lo uccide: arrestato - Durante una lite in casa ha colpito l'amico al volto e lo ha ucciso, per questo è stato arrestato. Da msn.com

Omicidio a Salerno, arrestato un uomo: si batte la pista della droga - Omicidio preterintenzionale: è l'accusa con cui i Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno arrestato il salernitano Luca ... Da msn.com

giovane ucciso casa salernoLite finisce in omicidio, uomo ucciso in casa, un arresto - L'omicidio è avvenuto in un appartamento di via Gabriele D'Annunzio, nella zona orientale ... Riporta msn.com

giovane ucciso casa salernoMorto durante un tentativo di furto in Campania: sorpreso in casa e trovato privo di vita - Sarebbe stato ritrovato morto all’interno di un’abitazione di via D’Annunzio, a Salerno, un uomo molto giovane, probabilmente rimasto vittima di un furto finito male: è probabile che sia stato il prop ... Secondo msn.com

giovane ucciso casa salernoMorto a Salerno, sorpreso a rubare: aggredito dal proprietario di casa - Potrebbe essere stato un tentativo di furto finito male a scatenare la violenza culminata in omicidio nella tarda serata di ieri in via ... Si legge su msn.com

