Giovane ucciso in casa a Salerno dopo una lite arrestato Luca Fedele | nell' abitazione trovata droga

Un uomo di 35 anni è stato ucciso a Salerno al culmine di una lite in appartamento. In manette è finito Luca Fedele. Si indaga per ricostruire movente e dettagli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Giovane ucciso in casa a Salerno dopo una lite, arrestato Luca Fedele: nell'abitazione trovata droga

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il muratore 56enne ucciso a coltellate il 7 novembre - Delitto Postiglione, perizia psichiatrica per il giovane accusato di omicidio ecco perchè - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli 19enne ucciso in un agguato. Marco Pio Salomone, il giovane ucciso con un colpo di pistola in testa, non era l'obiettivo del killer 15enne, reo confesso. L'obiettivo era seduto sul sedile davanti. Il 15enne ha detto di aver agito da solo a piedi. Vai su X

Omicidio a Salerno, uomo ucciso durante lite in casa. C’è un indagato - Un uomo è stato ucciso in un’abitazione di Salerno; sarebbe morto in seguito ad un’aggressione. fanpage.it scrive

Lite in casa, colpisce l'amico al volto e lo uccide: arrestato - Durante una lite in casa ha colpito l'amico al volto e lo ha ucciso, per questo è stato arrestato. Da msn.com

Omicidio a Salerno, arrestato un uomo: si batte la pista della droga - Omicidio preterintenzionale: è l'accusa con cui i Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno arrestato il salernitano Luca ... Da msn.com

Lite finisce in omicidio, uomo ucciso in casa, un arresto - L'omicidio è avvenuto in un appartamento di via Gabriele D'Annunzio, nella zona orientale ... Riporta msn.com

Morto durante un tentativo di furto in Campania: sorpreso in casa e trovato privo di vita - Sarebbe stato ritrovato morto all’interno di un’abitazione di via D’Annunzio, a Salerno, un uomo molto giovane, probabilmente rimasto vittima di un furto finito male: è probabile che sia stato il prop ... Secondo msn.com

Morto a Salerno, sorpreso a rubare: aggredito dal proprietario di casa - Potrebbe essere stato un tentativo di furto finito male a scatenare la violenza culminata in omicidio nella tarda serata di ieri in via ... Si legge su msn.com