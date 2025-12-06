Giorni di festa a Castelbellino per l' accensione del più grande albero di Natale delle Marche
CASTELBELLINO - Torna “Castelbellino, il paese dell’Albero”, uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie, che culmina con l’accensione del grande albero luminoso sulla collina sovrastata dal borgo, il più grande delle Marche. L’evento è promosso dalla Pro Loco di Castelbellino. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Castelbellino. torna il Paese dell'Albero con due giorni di mercatini e spettacoli - C'è anche il giro in carrozza con Babbo Natale, poi l'accensione del mega albero sulla collina ... Riporta msn.com
