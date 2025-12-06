Giornate di Cinema | i prossimi film di Officine UBU da A cena con il dittatore a Hen - Storia di una piuma
A Sorrento la società di distribuzione Officine UBU ha presentato i film che porterà in sala nel 2026. Ne abbiamo parlato con Michele Zanlari, Direttore Commerciale Theatrical. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
A Roma si svolgono le Giornate del cinema kazako Vai su X
Giornate di Cinema: i prossimi film FilmClub Distribuzione, dal pluripremiato L'agente segreto a Nino - A Sorrento la società FilmClub Distribuzione ha presentato i propri titoli che porterà in sala nei primi mesi del 2026. Secondo comingsoon.it
Giornate di Cinema: i prossimi film di Plaion Pictures, da Lupin e Return to Silent Hill a Whistle - A Sorrento la società di distribuzione Plaion Pictures ha presentato i propri titoli che porterà in sala nei primi mesi del 2026. Lo riporta comingsoon.it
Disney: ecco i film in arrivo nei cinema nei prossimi mesi - Disney Italia ha annunciato i film in arrivo nei cinema, durante la 48° 48esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. Si legge su vgmag.it
Giornate Professionali di Cinema a Sorrento, da oggi fino a giovedì 4 - Proiezioni in anteprima, incontri e seminari caratterizzano il programma della manifestazione, tra i principali appuntamenti dell’industria cinematografica italiana. Segnala mymovies.it
Disney svela i film in arrivo: da Avatar ai grandi ritorni del 2026 - Per gli appassionati della galassia lontana lontana, il 20 maggio 2026 segnerà il debutto sul grande schermo ... Segnala hdblog.it
Giornate di Cinema, prime immagini per Succederà questa notte - Alle Giornate di Cinema in corso di svolgimento a Sorrento sono state presentate le prime immagini di Succederà questa notte, il nuovo film di Nanni ... Riporta ciakmagazine.it