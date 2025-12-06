Giornate di Cinema | i prossimi film di Movies Inspired da Monsieur Aznavour a Franz

Comingsoon.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sorrento la società di distribuzione Movies Inspired ha presentato i propri titoli che porterà in sala nei primi mesi del 2026. Ne abbiamo parlato con il CEO e Founder Stefano Jacono. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

giornate di cinema i prossimi film di movies inspired da monsieur aznavour a franz

© Comingsoon.it - Giornate di Cinema: i prossimi film di Movies Inspired, da Monsieur Aznavour a Franz

