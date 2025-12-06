Giornate di Cinema | i prossimi film di Movies Inspired da Monsieur Aznavour a Franz

A Sorrento la società di distribuzione Movies Inspired ha presentato i propri titoli che porterà in sala nei primi mesi del 2026. Ne abbiamo parlato con il CEO e Founder Stefano Jacono. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Giornate di Cinema: i prossimi film di Movies Inspired, da Monsieur Aznavour a Franz

Leggi anche questi approfondimenti

Alle Giornate professionali di cinema a Sorrento la società di distribuzione Officine UBU ha presentato i film che porterà in sala nel 2026. Ne abbiamo parlato con Michele Zanlari, Direttore Commerciale Theatrical. - facebook.com Vai su Facebook

A Roma si svolgono le Giornate del cinema kazako Vai su X

Giornate di Cinema: i prossimi film distribuiti da I Wonder Pictures, da Marty Supreme a Il suono di una caduta - Prima della fine del 2025 I Wonder Pictures porterà in sala Eternity e La mia famiglia a Taipei. Lo riporta comingsoon.it

Giornate di Cinema: i prossimi film Medusa presentati dall'AD Giampaolo Letta, da Checco Zalone a Ficarra e Picone - Agli incontri professionali in corso di svolgimento a Sorrento, abbiamo incontrato Giampalo Letta, Amministratore Delegato di Medusa Film, per un breve punto sullo stato del cinema e sul listino dei t ... Da comingsoon.it

Disney: ecco i film in arrivo nei cinema nei prossimi mesi - Disney Italia ha annunciato i film in arrivo nei cinema, durante la 48° 48esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. Secondo vgmag.it

Giornate di Cinema, prime immagini per Succederà questa notte - Alle Giornate di Cinema in corso di svolgimento a Sorrento sono state presentate le prime immagini di Succederà questa notte, il nuovo film di Nanni ... ciakmagazine.it scrive

Disney svela i film in arrivo: da Avatar ai grandi ritorni del 2026 - Per gli appassionati della galassia lontana lontana, il 20 maggio 2026 segnerà il debutto sul grande schermo ... hdblog.it scrive

Le novità Disney in arrivo nei prossimi mesi - Da Avatar Fuoco e Cenere, sino all'attesissimo sequel de Il Diavolo Veste Prada 2. Secondo cinema.icrewplay.com