Giorgia e Elly duello impossibile

La fondatrice di FdI è leader assoluta di una maggioranza che non fiata. La segretaria dem invece, tra alleati e regole interne, parla con il freno a mano. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Giorgia e Elly, duello impossibile

Argomenti simili trattati di recente

Enrico Mentana porta Elly Schlein e Giorgia Meloni in studio: le date delle interviste Vai su X

Tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein il prossimo 14 dicembre non ci sarà un faccia a faccia, ma solo un confronto a distanza. Se il “duello” alla festa di Atreju è saltato, mentre la presidente del Consiglio farà il suo tradizionale discorso conclusivo alla kermesse di - facebook.com Vai su Facebook

La trappola in cui Elly Schlein si è infilata da sola. Scrive Arditti - Il Partito Democratico è un organismo complesso, fatto di tessuti che si rigenerano anche quando sembra impossibile. Lo riporta formiche.net

Schlein: “Democrazia a rischio con destra al governo”. Meloni: “Puro delirio, vergogna” - Non si abbassano i toni tra la segretaria del Pd Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni, al centro di un nuovo botta e risposta. Lo riporta tg24.sky.it

Schlein la spara grossa: "Vinceremo". Meloni: "Uniti solo dall'ossessione di batterci" - Elly Schlein lancia la sfida a Giorgia Meloni e spera nella solidità del campo largo che in realtà mostra non pochi segnali di fragilità. iltempo.it scrive

Elezioni Marche, Schlein a Meloni: "Vinceremo". La premier: "Uniti solo per batterci" - La premier Giorgia Meloni ad Ancona insieme agli alleati di governo, la leader dem Elly Schlein a Pesaro: entrambe si sono prese la scena dal palco dei comizi elettorali dei rispettivi partiti in ... Segnala tg24.sky.it

Giorgia Meloni, Elly Schlein e la privacy violata online: la galleria sessista di Phica.eu - eu, “Mia Moglie” e il pericolo dei forum sessisti: come proteggere donne comuni e figure pubbliche dall'esposizione sessuale online Neanche le più alte cariche dello Stato sfuggono al meccanismo ... Secondo it.euronews.com

Giorgia Meloni in Grecia, Mattarella in Alto Adige, Matteo Salvini in Trentino: le vacanze (minimal) dei politici. Addio yacht e paparazzi, ecco dove andranno - C’è la gara nelle Marche per le regionali di fine settembre, ma giusto questo. Come scrive ilmessaggero.it