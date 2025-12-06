Giorgia a Bologna per il tour nei palasport | G? Ho scelto una lettera ‘circolare’ come la mia vita

Bologna, 6 dicembre 2025 – Cinquantaquattro anni. “Portati benissimo, vero? Però che fatica.” scherza Giorgia, scesa dal palco di ’X-Factor’ per salire su quello dell’Unipol Arena, dov’è in scena questa sera col suo ’G Palasport’, tour indoor legato a doppio filo col nuovo album (intitolato solo con l’iniziale del nome) arrivato sull’onda dei consensi riscossi in estate dal celebrativo ’Come Saprei Live’ messo in strada nel trentennale del trionfo all’Ariston. " La G è una lettera circolare, un po’ come la vita» ammette l’eroina de ’La cura per me’, che replica a grande richiesta lo show a Casalecchio pure il 21 marzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giorgia a Bologna, per il tour nei palasport: “G? Ho scelto una lettera ‘circolare’ come la mia vita”

