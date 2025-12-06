Giorgetti | L’IA è la sfida educativa più pericolosa Faremo di tutto per sostenere le scuole paritarie

Presente alle celebrazioni per gli 80 anni della FIDAE, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha richiamato l’urgenza di un confronto educativo serio sull’uso dell’intelligenza artificiale, definendola “la sfida educativa più grande e più pericolosa”. Un rischio che – ha spiegato – riguarda la capacità stessa di pensare, fondamento della libertà individuale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Napoli, Bologna, Torino e le altre: i passi indietro dei comuni sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Hanno fatto a gara per conferirgliela, ma dopo le parole sulla sede della Stampa la sfida è prendere dalla relatrice. Di Federico Giorgetti - facebook.com Vai su Facebook

Giorgetti e Fava al Meeting Rimini 2025/ Diretta video streaming: sfida all’UE tra invecchiamento e sicurezza - Dialogo al Meeting di Rimini 2025 tra il Ministro Giorgetti e i direttori previdenziali di Italia, Finlandia e Polonia: incontro in diretta video streaming L’INCONTRO AL MEETING TRA CRISI DEMOGRAFICA ... Secondo ilsussidiario.net

Pnrr: Giorgetti, sfida e' evitare dopo 2026 crollo investimenti enti locali - "Con la conclusione del Pnrr nel 2026 la sfida e' evitare un crollo improvviso delle capacita' di ... Si legge su borsaitaliana.it