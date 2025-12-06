Gianluca Grignani torna live con Verde Smeraldo – Residui di rock’n’roll

Gianluca Grignani torna sulle scene live con Verde SmeraldoResidui di rock’n’roll, due live a Roma e Milano. Nel 2026 Gianluca Grignani tornerà sulle scene live con Verde Smeraldo – Residui di rock’n’roll, due imperdibili concerti in programma il 25 maggio all’Alcatraz di Milano e il 27 maggio all’Atlantico di Roma. I biglietti sono disponibili in prevendita. Info su www.tridentmusic.it. L’elettrico cantautore torna a calcare le scene live con l’energia e la grinta che da sempre lo contraddistinguono per presentare per la prima volta dal vivo i brani che saranno contenuti nell’album di inediti di prossima uscita. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

