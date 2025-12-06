GialappaShow Nunzia De Girolamo alla conduzione dell’ottava puntata

GialappaShow, Nunzia De Girolamo affianca il Mago Forest alla conduzione dell’ottava puntata: tra gli ospiti Roberto Bolle, Paolo Calabresi, Martina Stella, Rocío Muñoz Morales e Maccio Capatonda. Ottava puntata del GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 8 dicembre alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su TV8. Per i due lunedì successivi, 15 e 22 dicembre, sempre alle ore 21.30, andranno in onda due Best of con il meglio e il peggio di questa stagione. Questa settimana sarà Nunzia De Girolamo ad affiancare alla conduzione il Mago Forest. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - GialappaShow, Nunzia De Girolamo alla conduzione dell’ottava puntata

Leggi anche questi approfondimenti

Nunzia De Girolamo sarà la co-conduttrice della prossima ottava puntata di #GialappaShow in onda lunedì in prima serata su Tv8 alle 21:30! Continua la serie di conduttrici Rai "prestate" alla Gialappa's Band al fianco di Mago Forest per il loro show, recentem - facebook.com Vai su Facebook

Nunzia De Girolamo è la co-conduttrice dell’ottava puntata! #GialappaShow lunedì alle 21:30 in prima visione su TV8 Vai su X

GialappaShow, Nunzia De Girolamo co-conduttrice. Roberto Bolle ospite d'onore - Ad affiancare alla conduzione il Mago Forest sarà Nunzia De Girolamo, in una puntata ricchissima di ospiti e con la partecipazione straordinaria di Roberto Bolle. tg24.sky.it scrive

GialappaShow 8 dicembre 2025: Nunzia De Girolamo e tutti gli ospiti - conduttrice, Roberto Bolle, Pierfrancesco Favino, Martina Stella e Maccio Capatonda. Lo riporta lifestyleblog.it

Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo: l’ambizione femminile al centro del dibattito televisivo - Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo sabato 6 dicembre su Rai 1: Schettini, La Rocca e Vergassola discutono di ambizione femminile. Si legge su lifestyleblog.it

Ciao maschio, Nunzia De Girolamo porta in studio un uomo ultimamente molto caro a Barbara D'Urso - Il programma del pomeriggio di Rai1 torna in onda con tre nuovi protagonisti che siamo in grado di anticiparvi ... Riporta affaritaliani.it

Ciao maschio, Nunzia De Girolamo si supera e porta in studio uno dei tennisti più amati di sempre. Di chi si tratta - Si passa poi a un attore e comico televisivo fra i più apprezzati e talentuosi ovvero Gene Gnocchi. affaritaliani.it scrive

Nunzia De Girolamo, chi è il marito Francesco Boccia/”La prima mossa con lui l’ho fatta io” - Siamo stati invitati ad un convegno a Napoli, sono salita su questo palco e me ne sono innamorata. Secondo ilsussidiario.net