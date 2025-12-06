Giaccherini fiducioso | Inter? La rosa a disposizione di Chivu mi convince Vi dico dove può arrivare
Inter News 24 Giaccherini si rivela fiducioso a proposito della stagione dell’Inter, che, a suo parere, dispone di una rosa di altissimo livello. Emanuele Giaccherini, ex centrocampista di Juventus e Napoli, oggi opinionista per DAZN, ha espresso le sue opinioni sulla lotta scudetto in un’intervista rilasciata a Libero. Il focus principale è stato sulla partita di domenica tra bianconeri e azzurri, ma Giaccherini ha anche discusso delle principali candidate per il titolo di campione d’Italia. L’Inter come principale favorita. Secondo Giaccherini, l’Inter resta la squadra con la rosa più completa e profonda. 🔗 Leggi su Internews24.com
